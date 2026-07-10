В Хабаровске серийный воришка пойдёт под суд за 20 краж из магазинов на 115 тысяч рублей

В Хабаровске прокуратура утвердила обвинительный акт в отношении 46-летнего местного жителя, который за полгода обокрал магазины 20 раз. Уголовное дело направлено в суд. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Как сообщили в прокуратуре Хабаровского края, по версии дознания, с декабря 2025 года по май 2026 года мужчина совершал кражи из магазинов на территории Железнодорожного и Индустриального районов Хабаровска. Его добычей становились продукты питания, алкоголь и бытовая химия. Общий ущерб от противоправных действий составил 115 тысяч рублей. При этом дважды довести преступный умысел до конца злоумышленнику не удалось — его действия вовремя замечали сотрудники магазинов.
Обвинительный акт утверждён прокуратурой Железнодорожного района. Мужчине вменяются 20 эпизодов по части 1 статьи 158 УК РФ «Кража» и части 3 статьи 30, части 1 статьи 158 УК РФ «Покушение на кражу». Уголовное дело направлено в Железнодорожный районный суд Хабаровска для рассмотрения по существу.
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