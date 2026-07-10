В Хабаровске серийный воришка пойдёт под суд за 20 краж из магазинов на 115 тысяч рублей

Как сообщили в прокуратуре Хабаровского края, по версии дознания, с декабря 2025 года по май 2026 года мужчина совершал кражи из магазинов на территории Железнодорожного и Индустриального районов Хабаровска. Его добычей становились продукты питания, алкоголь и бытовая химия. Общий ущерб от противоправных действий составил 115 тысяч рублей. При этом дважды довести преступный умысел до конца злоумышленнику не удалось — его действия вовремя замечали сотрудники магазинов.