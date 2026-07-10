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Голикова перечислила привычки, которые помогут прожить дольше

Голикова: правильное питание и профилактика заболеваний продлевают жизнь.

Источник: Комсомольская правда

Россиянам рассказали о способах, которые помогут продлить жизнь на 10−15 лет. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. В ходе II форума «Россия и мир: тренды здорового долголетия» она отметила, что важно правильно питаться, следить за здоровьем, вовремя проходить обследования и заботиться о когнитивном здоровье.

«Тут нельзя об одной привычке говорить. Это образ жизни. Туда все входит: и питание, и своевременная профилактика, и борьба с когнитивными расстройствами», — резюмировала Голикова на вопрос, какие привычки могут продлить жизнь.

Вице-премьер заявила, что здоровое долголетие зависит от питания, спорта и культурной жизни. Люди часто жалуются на нехватку времени для спорта или походов в театр, но это важные элементы здорового образа жизни.

Ранее KP.RU рассказал, что будет, если отказаться от сахара. Уменьшение объемов тела и приподнятое настроение — это не все бонусы от этой инициативы.

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