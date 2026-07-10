Голикова перечислила привычки, которые помогут прожить дольше

Россиянам рассказали о способах, которые помогут продлить жизнь на 10−15 лет. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. В ходе II форума «Россия и мир: тренды здорового долголетия» она отметила, что важно правильно питаться, следить за здоровьем, вовремя проходить обследования и заботиться о когнитивном здоровье.