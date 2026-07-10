Без штрафа. Эксперт Темников рассказал, где и как ловить рыбу в Енисее

Енисей привлекает рыбаков-любителей богатством водных биоресурсов, однако свободная рыбалка на водоёмах общего пользования не означает, что ловить можно где угодно, когда угодно и сколько угодно.
Перед выездом на реку важно проверить сроки запретов, нормы вылова, разрешённые снасти и размер рыбы. Обо всём этом рассказал корреспонденту krsk.aif.ru временно исполняющий обязанности руководителя Енисейского территориального управления Федерального агентства по рыболовству Олег Темников.
Где можно и нельзя ловить рыбу?
Любительское рыболовство на водных объектах общего пользования для граждан России в целом является свободным и бесплатным. Но для Западно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна действуют специальные правила, которые устанавливают места и сроки ловли, нормы вылова, разрешённые снасти, а также перечень запрещённых к добыче видов.
Один из главных сезонных запретов связан с нерестом. С 20 апреля по 20 июня запрещён вылов в Енисее южнее устья Ангары, в притоках Енисея всех порядков южнее устья Подкаменной Тунгуски, а также в притоках водохранилищ ГЭС всех порядков южнее устья Подкаменной Тунгуски.
В этот период есть исключение: с берега можно ловить одной поплавочной или донной удочкой с общим количеством крючков не более двух. При этом место должно находиться в пределах административных границ населённого пункта или не дальше 0,5 км от этих границ.
После завершения нерестового запрета остаются другие ограничения. В рыбоохране отмечают, что нарушения часто фиксируют на Енисее в черте Красноярска и за его пределами. Ещё одна зона риска — участки ближе 0,5 км от территорий рыбоводных хозяйств и садков для выращивания и выдерживания рыбы.
Какую рыбу нельзя ловить в Енисее?
В Енисее есть виды, добыча которых запрещена. К ним относятся осётр сибирский, стерлядь, таймень и ленок. Если такая рыба попалась на крючок случайно, оставлять её себе нельзя, следует отпустить с наименьшими повреждениями.
Для некоторых видов суточная норма не устанавливается. В этот перечень входят горбуша, форель, лещ, налим, окунь, ёрш, пескарь, щиповка, верховка, гольян, бычок-подкаменщик, широколобик, голец-усач, уклейка, ротан и минога.
Начинающие рыбаки часто считают только количество улова, но забывают про размер рыбы. Между тем для отдельных водных биоресурсов установлен минимальный размер. Например, хариус должен быть не меньше 23 см, щука — не меньше 42 см. Если пойманная рыба меньше нормы, её также нужно отпустить.
Что взять с собой на рыбалку?
Одна из самых простых, но важных вещей для рыбака — обычная линейка. Она нужна для проверки размера выловленной рыбы. Без неё легко ошибиться, особенно если человек редко рыбачит и не может на глаз определить, подходит ли улов под установленную норму.
Перед поездкой, заранее стоит проверить правила для конкретного участка Енисея. Лучше сделать это до выезда, а не уже на берегу: связь у воды может быть нестабильной, а незнание правил не освобождает от ответственности.
Важно заранее решить, какими снастями вы будете пользоваться. Нарушением может стать не только превышение нормы, но и использование запрещённых орудий лова. Особенно внимательно к этому стоит относиться тем, кто берёт снасти у знакомых или едет на рыбалку впервые.
Четыре главных правила рыбалки.
По данным рыбоохраны, рыбаки чаще всего нарушают четыре правила: превышают суточную норму, берут рыбу неподходящего размера, ловят во время нереста или используют запрещённые орудия лова. Отдельно специалисты отмечают рыбалку в запрещённых местах, в том числе рядом с рыбоводными хозяйствами.
Енисей и его притоки находятся под постоянным наблюдением рыбоохраны. С рыбаками проводят разъяснительную работу, но при выявлении нарушения может быть назначен административный штраф от двух до пяти тысяч рублей. Кроме того, возможна конфискация судна и других орудий добычи водных биологических ресурсов.
Правила нужны не только для того, чтобы штрафовать нарушителей. Ежегодно с июля по октябрь в Енисей на территории Красноярского края, Тывы и Хакасии выпускают молодь ценных и особо ценных видов рыб: осетра сибирского енисейской популяции, стерляди, нельмы, тайменя и хариуса. Таким образом компенсируют ущерб водным биоресурсам и среде их обитания.
Важно знать.
Для обычной любительской рыбалки на водоёмах общего пользования правилами разрешены летние и зимние удочки всех модификаций, спиннинги, нахлыстовые удочки, закидушки, жерлицы, кружки и другие крючковые снасти, но для них установлены ограничения по количеству крючков. Например, на удочках, корабликах, перемётах и закидушках у одного рыбака должно быть не более четырёх крючков, а жерлиц и кружков можно использовать не больше четырёх штук.
Сети нельзя считать обычной снастью для выезда на реку: их применение разрешено только на отдельных участках, в основном в северных районах Красноярского края, и только при учёте, обязательной поштучной маркировке и обозначении буями. Поэтому перед поездкой важно проверить не только дату и норму вылова, но и сам участок реки: одна и та же снасть может быть законной в одном месте и запрещённой в другом.