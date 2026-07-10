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ВЭФ-2026 посвятят развитию Дальнего Востока для людей

Выбранная тема связана с обновлением стратегии социально-экономического развития Дальнего Востока до 2030 года с прогнозом до 2036 года.

Главной темой XI Восточного экономического форума станет развитие Дальнего Востока во благо людей. Об этом сообщил организатор мероприятия — Фонд Росконгресс.

Выбранная тема связана с обновлением стратегии социально-экономического развития Дальнего Востока до 2030 года с прогнозом до 2036 года. Документ готовят по поручению президента России Владимира Путина, которое он дал по итогам ВЭФ-2025.

В центре новой стратегии — не только экономика и инвестиции, но и качество жизни жителей дальневосточных регионов. Долгосрочная цель лежит в создании современной инфраструктуры и высокотехнологичной диверсифицированной экономики, которая должна поддержать устойчивый рост населения и укрепить роль ДФО в сотрудничестве со странами Азиатско-Тихоокеанского региона.

Стратегия охватывает пять крупных направлений: снятие инфраструктурных ограничений, запуск нового инвестиционно-технологического цикла, развитие науки и технологий, создание лучших условий для людей и климатическую адаптацию. Все эти темы, как ожидается, станут одной из основ деловой повестки предстоящего форума.

Напомним, в этом году ВЭФ пройдет во Владивостоке с 1 по 4 сентября. Его организатором выступает Фонд Росконгресс при поддержке правительства России.