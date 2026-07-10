ВЭФ-2026 посвятят развитию Дальнего Востока для людей

В центре новой стратегии — не только экономика и инвестиции, но и качество жизни жителей дальневосточных регионов. Долгосрочная цель лежит в создании современной инфраструктуры и высокотехнологичной диверсифицированной экономики, которая должна поддержать устойчивый рост населения и укрепить роль ДФО в сотрудничестве со странами Азиатско-Тихоокеанского региона.