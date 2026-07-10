Валерий Леонтьев потратил миллионы рублей на страховку дома в США

В июне стало известно, что Валерий Леонтьев требует от организаторов своих шоу неустойку в размере от 2 млн рублей за несоблюдение условий райдера. По данным источника РИА Новости, певец может наложить штрафные санкции, если ему что-то не понравится в организации или на площадке. Также сообщалось, что Леонтьев поднял ценник на выступления для россиян до 17 млн рублей, тогда как концерт для иностранцев обойдется в 12 млн.