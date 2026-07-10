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Валерий Леонтьев потратил миллионы рублей на страховку дома в США

Валерий Леонтьев потратил свыше 30 млн рублей на страховку своего особняка в США.

Источник: Комсомольская правда

Народный артист России Валерий Леонтьев ежегодно тратит на страховку своего особняка в Майами почти 100 тысяч долларов, что составляет около 7,8 млн рублей в год. Общая сумма выплат за все годы страхования уже превысила 30 млн рублей, выяснил SHOT.

Элитный дом 77-летнего певца на острове оказался в зоне риска подтоплений — по прогнозам, в ближайшие 15 лет ему может угрожать наводнение. В страховой пакет входят общее страхование дома (40 тысяч долларов), защита от последствий ураганов (21 тысяча), полис от наводнений (35 тысяч) и гражданская ответственность (4 тысячи). Выплаты продлятся до 2030 года. Государственная программа покрывает максимум 250 тысяч на дом и 100 тысяч на имущество, остальное владельцам приходится оплачивать отдельно.

В июне стало известно, что Валерий Леонтьев требует от организаторов своих шоу неустойку в размере от 2 млн рублей за несоблюдение условий райдера. По данным источника РИА Новости, певец может наложить штрафные санкции, если ему что-то не понравится в организации или на площадке. Также сообщалось, что Леонтьев поднял ценник на выступления для россиян до 17 млн рублей, тогда как концерт для иностранцев обойдется в 12 млн.

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