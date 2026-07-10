Shot: Леонтьев потратил более 30 миллионов рублей на страховку особняка в США

Недавно в Сети появилась информация, что Леонтьев якобы поднял ценник на выступление для россиян до 17 миллионов рублей, что на пять миллионов больше, что для иностранцев. Однако директор музыканта Борис Чигирев назвал эти слухи «ерундой».