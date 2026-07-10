Shot: Леонтьев потратил более 30 миллионов рублей на страховку особняка в США

Певец Валерий Леонтьев с момента покупки особняка в американском Майами потратил более 30 миллионов рублей на его страхование. По данным Shot, недвижимость находится в зоне риска подтоплений, поэтому артист оформил сразу несколько страховых полисов.
Ежегодно страховка обходится Леонтьеву почти в 100 тысяч долларов. В эту сумму входят страхование самого дома, защита от последствий ураганов и наводнений, а также полис гражданской ответственности.
Сообщается, что выплаты по страховке продолжатся как минимум до 2030 года. При этом государственная программа страхования от наводнений в США покрывает лишь часть возможного ущерба, поэтому владельцы дорогой недвижимости оформляют дополнительную защиту.
После покупки особняка в 2014 году Леонтьев неоднократно модернизировал дом. Артист провел масштабную перепланировку и ремонт, установил солнечные панели, а спустя несколько лет был вынужден полностью заменить металлическую крышу, передает Telegram-канал.
Недавно в Сети появилась информация, что Леонтьев якобы поднял ценник на выступление для россиян до 17 миллионов рублей, что на пять миллионов больше, что для иностранцев. Однако директор музыканта Борис Чигирев назвал эти слухи «ерундой».