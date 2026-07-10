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ФСБ сорвала крупномасштабный теракт в Ростовской области

ФСБ сорвала задуманный Киевом подрыв военного аэродрома «Ростов-Центральный».

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. ФСБ сорвала крупномасштабный террористический акт в Ростовской области.

Накануне служба рассказала о предотвращении беспрецедентной серии терактов, задуманных Киевом и его кураторами.

«Так, был установлен гражданин России, которого сотрудники ГУР МО планировали использовать для проведения диверсионно-террористического акта с обещанием выплаты вознаграждения после подрыва военного аэродрома “Ростов-Центральный”, — говорится в релизе.

Целями были самолеты, инфраструктура объекта и личный состав. Для атаки противник хотел задействовать 13 FPV-дронов с искусственным интеллектом, оснащенных килограммом взрывчатки.

Теракт удалось предотвратить благодаря обращению мужчины, получившего предложение от украинских спецслужб, в ФСБ. Координаты местонахождения тайника с беспилотниками и необходимые инструкции он получил уже под контролем силовиков. После деактивации дронов и отправки аванса в размере 20% от обещанного вознаграждения связь с иностранной разведкой прервалась.

Как напомнили в ФСБ, человек, участвовавший в подготовке теракта, освобождается от уголовной ответственности, если он своевременно предупредил органы власти и отказался от доведения преступления до конца.