ФСБ сорвала крупномасштабный теракт в Ростовской области

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. ФСБ сорвала крупномасштабный террористический акт в Ростовской области.
Накануне служба рассказала о предотвращении беспрецедентной серии терактов, задуманных Киевом и его кураторами.
«Так, был установлен гражданин России, которого сотрудники ГУР МО планировали использовать для проведения диверсионно-террористического акта с обещанием выплаты вознаграждения после подрыва военного аэродрома “Ростов-Центральный”, — говорится в релизе.
Целями были самолеты, инфраструктура объекта и личный состав. Для атаки противник хотел задействовать 13 FPV-дронов с искусственным интеллектом, оснащенных килограммом взрывчатки.
Теракт удалось предотвратить благодаря обращению мужчины, получившего предложение от украинских спецслужб, в ФСБ. Координаты местонахождения тайника с беспилотниками и необходимые инструкции он получил уже под контролем силовиков. После деактивации дронов и отправки аванса в размере 20% от обещанного вознаграждения связь с иностранной разведкой прервалась.
Как напомнили в ФСБ, человек, участвовавший в подготовке теракта, освобождается от уголовной ответственности, если он своевременно предупредил органы власти и отказался от доведения преступления до конца.