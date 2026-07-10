В Хабаровске с 11 по 16 июля ограничат движение на Суворова из-за ремонта тепломагистрали

В Хабаровске перенесены даты ремонтных работ на тепломагистрали по улице Суворова. Энергетики предупреждают автомобилистов о временных ограничениях. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Как сообщили в Дальневосточной генерирующей компании, работы будут вестись с 11 по 16 июля на территории, расположенной вдоль улицы Суворова — от платной автостоянки по адресу Суворова, 28/1 до торгового павильона по адресу Суворова, 28а/1. На время ремонта движение по дороге будет ограничено. При этом проезд к дому № 28 по улице Суворова сохранится с улицы Герцена. Водителей просят заранее планировать маршруты с учётом ограничений.
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