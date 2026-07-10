Теплоход «70 лет Победы» вернулся на линию Хабаровск — Фуюань после ремонта

Ранее скоростное судно временно вышло из строя, в связи с чем его пришлось приводить в рабочее состояние. Специалисты провели монтаж, техническую проверку и все необходимые мероприятия для безопасного выхода судна на линию, и с сегодняшнего дня теплоход снова начал перевозить пассажиров из Хабаровска в Фуюань и обратно.