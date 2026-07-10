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В центре Самары появится парковка площадью 36 тысяч квадратных метров

Территория, отведённая под парковочные места, по размеру больше, чем три стандартных футбольных поля.

Источник: НИА Самара

Парковка внушительной площади будет построена на участке, расположенном на улице Галактионовской.

«Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 36337 квадратных метров», — отмечается в официальном документе на сайте.

Данный участок на Галактионовской будет использован для организации «хранения автотранспорта».

По итогам общественных обсуждений, которые пройдут с 9 по 30 июля, будет принято решение о выдаче разрешения на условно разрешенный вид использования земли, пишет Обоз-инфо.