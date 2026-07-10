Волгоградцам открыли секреты ткачей XIX века

Знаете ли вы, что такое бердо? А чем наши предки заменяли мессенджер, чтобы сообщить девушке о симпатии? Ответы на эти вопросы даст выставка, посвященная истории ткачества, которая открылась в Волгоградском областном краеведческом музее. Здесь впервые представили предметы конца XIX — начала XX веков: шелковые коконы и нити, домотканую одежду из льна, шерсти и шелка, а также другие раритеты.
Не будем томить. Бердо — это гребень или деревянная планка с прорезями, предназначенная для распределения нитей основы при создании поясов и тесьмы.
Увы, ткани в древних захоронениях не сохранились, поэтому мы точно не знаем, как выглядела одежда наших пращуров, если только они сами не оставляли рисунков. Зато инструменты дошли до нас гораздо лучше.
— У нас на витринах есть пряслица еще эпохи неолита — небольшие невзрачные колечки из разных материалов. А ткацкий станок появился в пятом тысячелетии до нашей эры. Это была простейшая рама с натянутыми нитями и грузиками. Сам принцип обработки волокна с тех пор почти не изменился. В нашем крае обычно использовали коноплю и крапиву, — рассказывает научный сотрудник музея Любовь Бахталова и, поясняя, достает заранее срезанный крапивный стебель, разламывает его. — Эту кожицу нужно размягчить. Ее мочили, чтобы получить беленькие пушистые волокна, из которых затем делали нити.
Коноплю предки применяли куда более умело, чем их потомки. Ее сеяли по берегам рек, чтобы она не испытывала недостатка во влаге. В более северных землях выращивали лен. Обработкой земли и севом занимались мужчины, прополкой и поливом — женщины. Стебли выдергивали до созревания и складывали в снопы. Через две недели приступали к обмолоту, отделяя семенные коробочки. Затем лен замачивали: чем грязнее лужа, тем быстрее волокно готово. После наступало время просушки — на заборе или на печи. Но и это еще не все: следовало размягчить лен мялкой, а затем прочесать. Только после этого можно было прясть.
Разумеется, использовали и животную шерсть. В окрестностях Царицына из нее в основном делали пояса.
Конечно, хотелось одежду покрасивее, а для этого ее нужно было раскрашивать. Подобно тому, как композитору хватает семи нот, так умелые красильщики из семи растений путем разных комбинаций получали до 400 оттенков. На Руси для синего цвета использовали василек, чернику и сон-траву; для желтого — дрок и березовые листья; для коричневого — кору дуба и груши, а также луковую шелуху. Сложнее всего добыть красную и синюю краску. Думаете, свекла и малина решат проблему? Нет, они дадут лишь бледно-розовый оттенок. Гораздо лучший результат получался из марены красильной. А самой большой популярностью пользовалась кошениль — краска из насекомых, которых называли червецами. Отсюда пошли червонный цвет и червовая масть. И червень — украинское название июня, месяца, когда этих насекомых собирали, варили, сушили, толкли и растворяли в квасе. Яркость красок повышали с помощью протравы: муравьиной кислоты, капустного рассола, березовой золы, уксуса. Еще те химики.
Ткачество и прядение всегда были трудоемкими ремеслами, отнимавшими много времени. Когда появилась хлопчатобумажная сарпинка, которую изготавливали поволжские немцы-колонисты, крестьянки стали покупать ее, а не ткать сами. Хотя навык домашнего ткачества сохранялся вплоть до начала ХХ века. Например, приданое девушки готовили себе самостоятельно. Они собирались вместе, чтобы нудную работу скрасить общением и пением. Вечером расходились, оставляя прялки. А застенчивые юноши забирались в эту избу и на лопаске — передней широкой части прялки — выцарапывали нехитрые любовные признания. Такие деревянные «чаты» дошли до наших дней.
Инвентарь украшали резьбой и росписью. Однако поволжские инструменты гораздо проще, чем у жителей Русского Севера. Вероятно, у архангелогородцев было больше свободного времени долгими зимними вечерами. Впрочем, и на Волге водились свои умельцы. Корреспонденту «РГ» показали резную деревянную ложку, над которой мастер трудился 18 лет.