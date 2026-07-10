Волгоградцам открыли секреты ткачей XIX века

Конечно, хотелось одежду покрасивее, а для этого ее нужно было раскрашивать. Подобно тому, как композитору хватает семи нот, так умелые красильщики из семи растений путем разных комбинаций получали до 400 оттенков. На Руси для синего цвета использовали василек, чернику и сон-траву; для желтого — дрок и березовые листья; для коричневого — кору дуба и груши, а также луковую шелуху. Сложнее всего добыть красную и синюю краску. Думаете, свекла и малина решат проблему? Нет, они дадут лишь бледно-розовый оттенок. Гораздо лучший результат получался из марены красильной. А самой большой популярностью пользовалась кошениль — краска из насекомых, которых называли червецами. Отсюда пошли червонный цвет и червовая масть. И червень — украинское название июня, месяца, когда этих насекомых собирали, варили, сушили, толкли и растворяли в квасе. Яркость красок повышали с помощью протравы: муравьиной кислоты, капустного рассола, березовой золы, уксуса. Еще те химики.