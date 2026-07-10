Россиянам рассказали о новых возможностях мессенджера «Макс»

Россияне могут заселиться в отель с цифровым ID через платформу «Макс» без бумажного паспорта и свидетельства о рождении. В этом убедился корреспондент KP.RU.
Утром 10 июля многим пользователям «Макс» пришло уведомление об обновлении. В нем указывалось, что при оформлении цифрового ID в мессенджере можно будет заселяться в отели без использования бумажного паспорта и свидетельства о рождении (если речь идет о несовершеннолетних — прим. ред.).
Отмечается, что эта услуга должна быть создана в профиле. Для этого необходимо привязать аккаунт к «Госуслугам» и дать согласие на оформление. Однако не все гостиницы и санатории могли подключить услугу «цифрового ID». Чтобы избежать неприятностей в поездке, важно уточнять этот момент.
Ранее KP.RU сообщил, что пользователи «Макса» могут создавать публичные каналы. Аналитики издания изучили этот вопрос и рассказали, что для этого нужно.