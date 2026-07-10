Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россиянам рассказали о новых возможностях мессенджера «Макс»

Россияне могут заселяться в отели с помощью ID в «Максе».

Источник: Комсомольская правда

Россияне могут заселиться в отель с цифровым ID через платформу «Макс» без бумажного паспорта и свидетельства о рождении. В этом убедился корреспондент KP.RU.

Утром 10 июля многим пользователям «Макс» пришло уведомление об обновлении. В нем указывалось, что при оформлении цифрового ID в мессенджере можно будет заселяться в отели без использования бумажного паспорта и свидетельства о рождении (если речь идет о несовершеннолетних — прим. ред.).

Отмечается, что эта услуга должна быть создана в профиле. Для этого необходимо привязать аккаунт к «Госуслугам» и дать согласие на оформление. Однако не все гостиницы и санатории могли подключить услугу «цифрового ID». Чтобы избежать неприятностей в поездке, важно уточнять этот момент.

Ранее KP.RU сообщил, что пользователи «Макса» могут создавать публичные каналы. Аналитики издания изучили этот вопрос и рассказали, что для этого нужно.