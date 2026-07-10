Россиянам рассказали о новых возможностях мессенджера «Макс»

Отмечается, что эта услуга должна быть создана в профиле. Для этого необходимо привязать аккаунт к «Госуслугам» и дать согласие на оформление. Однако не все гостиницы и санатории могли подключить услугу «цифрового ID». Чтобы избежать неприятностей в поездке, важно уточнять этот момент.