18% компаний Нижнего Новгорода нанимают подростков: топ вакансий лета 2026

Из общего числа работодателей 6% готовы предложить подросткам полноценную работу, ещё 12% — только стажировку. Чаще всего крупный и средний бизнес привлекает молодых сотрудников: среди компаний с численностью от 100 человек доля таких работодателей достигает 25%, тогда как среди малого бизнеса — лишь 12%.