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18% компаний Нижнего Новгорода нанимают подростков: топ вакансий лета 2026

Из общего числа работодателей 6% готовы предложить подросткам полноценную работу, ещё 12% — только стажировку.

Источник: Время

В Нижнем Новгороде 18% компаний принимают на работу или стажировку несовершеннолетних сотрудников. Такие данные получены в ходе опроса SuperJob — технологического лидера в сфере HR и крупнейшего сервиса по поиску работы в России.

Из общего числа работодателей 6% готовы предложить подросткам полноценную работу, ещё 12% — только стажировку. Чаще всего крупный и средний бизнес привлекает молодых сотрудников: среди компаний с численностью от 100 человек доля таких работодателей достигает 25%, тогда как среди малого бизнеса — лишь 12%.

Топ-5 профессий для школьников летом 2026 (по вакансиям):

Курьер Продавец-консультант / кассир / работник торгового зала Промоутер Официант / бариста Сотрудник ресторана быстрого питания / разнорабочий.

Сами школьники в резюме чаще всего указывают интерес к позициям работника торгового зала, сборщика заказов, официанта, курьера, промоутера и разнорабочего.

Эксперты напоминают: при поиске первой работы родителям стоит обращать внимание на трудовые гарантии для несовершеннолетних и внимательно изучать условия договора.

Ранее сообщалось, что более 1900 человек трудоустроились в ходе Всероссийской ярмарки трудоустройства в Нижегородской области.

(16+).