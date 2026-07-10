Результаты ЕГЭ у двух нижегородских выпускников аннулировали из-за телефонов

Двое одиннадцатиклассников из Нижегородской области будут повторно сдавать ЕГЭ из-за аннулирования результатов. Пройти тестирование они смогут только в следующем году, сообщил глава регионального минобра Михаил Пучков.
По словам министра, результаты ЕГЭ 2026-го оказались лучше 2025-го. Лишь двух выпускников уличили в использовании телефонов. Нарушение удалось выявить по записи с видеокамер.
Как стало известно, школьник разместил фото своих заданий в чате одного из мессенджеров. Причём кадр был сделан прямо в аудитории ППЭ 11 июня. На записи камер наблюдения видно, что молодой человек сфотографировал КИМ. Кроме того, видеозапись помогла установить еще один факт использование телефона другим учеником.
«В таких случаях результаты экзамена будут аннулированы, теперь ребята смогут сдать ЕГЭ только в следующем году», — сообщил Михаил Пучков.
Глава министерства заключил, что правила и условия экзамена должны быть одинаковыми для всех.
«Списывание — это нечестно по отношению к своим же одноклассникам!» — заявил Михаил Пучков.
Ранее мы писали, что 23 нижегородских школьника набрали 200 баллов по двум предметам на ЕГЭ.