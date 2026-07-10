Результаты ЕГЭ у двух нижегородских выпускников аннулировали из-за телефонов

Как стало известно, школьник разместил фото своих заданий в чате одного из мессенджеров. Причём кадр был сделан прямо в аудитории ППЭ 11 июня. На записи камер наблюдения видно, что молодой человек сфотографировал КИМ. Кроме того, видеозапись помогла установить еще один факт использование телефона другим учеником.