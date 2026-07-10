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В Татарстане начали оздоравливать реку Мелекеску

Всего в десяти регионах России пройдут работы по очистке водоемов.

Источник: Комсомольская правда

В рамках национального проекта «Экологическое благополучие» в десяти регионах России пройдут работы по очистке водоемов. Специалисты уже начали оздоравливать реку Мелекеску в Татарстане, реку Амбарную в Красноярском крае, а также реку Колпи во Владимирской области.

В список также входят озеро Селигер в Тверской области и водоемы в заповеднике «Царское Село» в Санкт-Петербурге, включая Лебяжьи и Верхние пруды, а также Продольный пруд.

Министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов сообщил, что в 2026 году будут завершены работы в Владимирской области на участке реки Колпи и в Тамбовской области на участке русла реки Цны. Общая протяженность очищенных участков составит более семи километров.

Напомним, в 2026 году вывоз мусора из двух районов Казани обойдется в 867 млн рублей. Речь идет о Приволжском и Советском районах города.