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Сервис автоматической оценки квартир стал доступен во всех областных центрах Беларуси

Госкомимущество расширило сервис автоматической оценки квартир.

Источник: Комсомольская правда

Национальным кадастровым агентством расширена география сервиса автоматической оценки квартир в Беларуси. Подробнее рассказали на сайте Государственного комитета по имуществу.

В частности, сервис автоматической оценки квартир сейчас стал доступен не только в Минске, но и во всех областных городах. Как подчеркнули в агентстве, это делает рынок недвижимости в республики более прозрачным. Изменения затрагивают почти 4 миллиона жителей, которые проживают в столице и областных центрах.

При пользовании сервисом будет нужно лишь задать адрес и характеристики квартиры. Системой будут автоматически определены параметры дома, произведен расчет и сформирован подробный аналитический отчет.

Также обновился дизайн интерфейса, сервисом стало проще пользоваться.

А еще мы писали, что белорусы могут получить штрафы до 1125 за нескошенную траву на участке.

Тем временем ФСЗН сказал про доплату за «вредность» пенсионерам в Беларуси.