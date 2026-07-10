Сервис автоматической оценки квартир стал доступен во всех областных центрах Беларуси

Национальным кадастровым агентством расширена география сервиса автоматической оценки квартир в Беларуси. Подробнее рассказали на сайте Государственного комитета по имуществу.
В частности, сервис автоматической оценки квартир сейчас стал доступен не только в Минске, но и во всех областных городах. Как подчеркнули в агентстве, это делает рынок недвижимости в республики более прозрачным. Изменения затрагивают почти 4 миллиона жителей, которые проживают в столице и областных центрах.
При пользовании сервисом будет нужно лишь задать адрес и характеристики квартиры. Системой будут автоматически определены параметры дома, произведен расчет и сформирован подробный аналитический отчет.
Также обновился дизайн интерфейса, сервисом стало проще пользоваться.
А еще мы писали, что белорусы могут получить штрафы до 1125 за нескошенную траву на участке.
Тем временем ФСЗН сказал про доплату за «вредность» пенсионерам в Беларуси.