Сервис автоматической оценки квартир стал доступен во всех областных центрах Беларуси

В частности, сервис автоматической оценки квартир сейчас стал доступен не только в Минске, но и во всех областных городах. Как подчеркнули в агентстве, это делает рынок недвижимости в республики более прозрачным. Изменения затрагивают почти 4 миллиона жителей, которые проживают в столице и областных центрах.