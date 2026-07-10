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В Новосибирске рассказали, где заправиться без очереди

Автомобилисты делятся, что относительно свободно сейчас можно заправиться на улице Лазурной.

Источник: Аргументы и факты

В Новосибирске и области сохраняются топливные перебои, из-за которых список заправок без многокилометровых очередей меняется буквально каждый день.

Автомобилисты делятся, что относительно свободно сейчас можно заправиться на улице Лазурной и на некоторых частных станциях на улице Тюленина, однако стоимость топлива там заметно выше среднерыночной.

В условиях быстро меняющейся обстановки водителям настоятельно рекомендуют отслеживать ситуацию в реальном времени. Для этого удобнее всего использовать официальное приложение сети АЗС, отображающее наличие топлива на конкретных станциях, а также сервис 2ГИС, где пользователи оперативно делятся информацией о загруженности колонок и дорожной ситуации.