В Новосибирске рассказали, где заправиться без очереди

В Новосибирске и области сохраняются топливные перебои, из-за которых список заправок без многокилометровых очередей меняется буквально каждый день.
Автомобилисты делятся, что относительно свободно сейчас можно заправиться на улице Лазурной и на некоторых частных станциях на улице Тюленина, однако стоимость топлива там заметно выше среднерыночной.
В условиях быстро меняющейся обстановки водителям настоятельно рекомендуют отслеживать ситуацию в реальном времени. Для этого удобнее всего использовать официальное приложение сети АЗС, отображающее наличие топлива на конкретных станциях, а также сервис 2ГИС, где пользователи оперативно делятся информацией о загруженности колонок и дорожной ситуации.