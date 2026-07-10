В Новосибирске рассказали, где заправиться без очереди

В условиях быстро меняющейся обстановки водителям настоятельно рекомендуют отслеживать ситуацию в реальном времени. Для этого удобнее всего использовать официальное приложение сети АЗС, отображающее наличие топлива на конкретных станциях, а также сервис 2ГИС, где пользователи оперативно делятся информацией о загруженности колонок и дорожной ситуации.