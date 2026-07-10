Видео предотвращения теракта на аэродроме в Ростовской области опубликовала ФСБ

Гражданин РФ, которому поступило предложение от ГУР Минобороны Украины об участии в диверсии, проявил сознательность и обратился в территориальный орган безопасности. Благодаря россиянину ФСБ удалось получить координаты местонахождения тайника с дронами и инструкции по совершению теракта.