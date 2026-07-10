Видео предотвращения теракта на аэродроме в Ростовской области опубликовала ФСБ

Федеральная служба безопасности РФ опубликовала видео предотвращения теракта на военном аэродроме в Ростовской области. Подробности сайту KP.RU сообщили в пресс-службе ФСБ России.
Как уточнили в ведомстве, целью планируемого Украиной теракта являлось разрушение инфраструктуры воздушной гавани, подрыв авиационного парка и уничтожение личного состава аэродрома. Киев хотел использовать 13 FPV-дронов, оснащенных взрывчатым веществом и системой ИИ.
Гражданин РФ, которому поступило предложение от ГУР Минобороны Украины об участии в диверсии, проявил сознательность и обратился в территориальный орган безопасности. Благодаря россиянину ФСБ удалось получить координаты местонахождения тайника с дронами и инструкции по совершению теракта.
В результате действий сотрудников федеральной службы безопасности и оперативного реагирования на обращение удалось предотвратить диверсию на стадии его подготовки.
Ранее KP.RU сообщал, что ФСБ России удалось сорвать попытку Украины провести масштабную серию терактов на территории страны. Киев планировал совершить ряд диверсий на объектах военной инфраструктуры и российских предприятиях ВПК.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ.
Киевский режим хотел взорвать аэродром под Ростовом: что известно о предотвращении теракта ФСБ России.
ФСБ предотвратила беспрецедентную серию терактов в России: Главное о сорванных покушениях на офицеров.