ФСБ сорвала попытку Киева провести масштабную серию терактов на объектах ВПК РФ

Согласно источнику, киевский режим при поддержке и непосредственном участии западных кураторов планировал провести серию диверсий на территории России, которые имели бы беспрецедентный масштаб и высочайшую степень угрозы. Как уточнили в ФСБ, Киев планировал использовать при терактах беспилотные летательные аппараты.