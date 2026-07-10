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ФСБ сорвала попытку Киева провести масштабную серию терактов на объектах ВПК РФ

Сотрудники ФСБ предотвратили серию диверсий против военной инфраструктуры и предприятия ВПК в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

Федеральная служба безопасности РФ сорвала попытку проведения спецслужбами Украины масштабной серии диверсионно-террористических актов на военных объектах и объектах ВПК России. Об этом сайту KP.RU сообщили в пресс-службе ФСБ России.

Согласно источнику, киевский режим при поддержке и непосредственном участии западных кураторов планировал провести серию диверсий на территории России, которые имели бы беспрецедентный масштаб и высочайшую степень угрозы. Как уточнили в ФСБ, Киев планировал использовать при терактах беспилотные летательные аппараты.

Были предотвращены атаки на объекты военной инфраструктуры, предприятия ВПК, а также покушения на военнослужащих Министерства обороны РФ.

Ранее KP.RU сообщал, что 9 июля ФСБ России удалось прервать серию терактов на территории РФ. Сотрудникам ведомства, в том числе, удалось сорвать взрыв у подъезда в Московском регионе, где проживал офицер Минобороны.

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