Объявлена главная тема Восточного экономического форума — 2026

XI Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке с 1 по 4 сентября 2026 года. Его под темой станет «Дальний Восток — развитие во благо людей». Организатором ВЭФ традиционно выступает Фонд Росконгресс при поддержке Правительства России. Тема предстоящего форума напрямую связана с приоритетами новой Стратегии социально-экономического развития Дальнего Востока до 2030 года (с прогнозом до 2036 года), подготовка которой ведется по поручению Президента Владимира Путина, данному по итогам ВЭФ‑2025. Стратегия нацелена на формирование высокотехнологичной диверсифицированной экономики и современной инфраструктуры, что должно обеспечить устойчивый рост населения и укрепить роль Дальнего Востока в кооперации со странами АТР. Документ охватывает пять ключевых направлений: снятие инфраструктурных ограничений, запуск нового инвестиционно-технологического цикла, развитие науки и технологий, создание лучших условий для жизни и климатическую адаптацию.