Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ФСБ: завербованный СБУ россиянин сам сообщил о подготовке теракта под Ростовом

Завербованный россиянин получил от СБУ аванс и перестал выходить на связь с кураторами.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области предотвращена масштабная диверсия, которую готовили украинские спецслужбы при поддержке западных кураторов. Ключевую роль в срыве планов сыграл мужчина, который, получив задание от ГУР МО Украины, сам сообщил о подготовке теракта. Об этом KP.RU рассказали в пресс-службе ФСБ России.

Выяснилось, что целью злоумышленников был военный аэродром «Ростов-Центральный». Они планировали уничтожить инфраструктуру, технику и личный состав объекта с помощью 13 FPV-дронов с элементами искусственного интеллекта. На каждом таком беспилотнике находилось более килограмма взрывчатки в тротиловом эквиваленте.

Завербованный гражданин России проявил сознательность и добровольно явился в органы безопасности. Он рассказал силовикам о полученном задании и месте закладки с дронами. После этого сотрудники ФСБ взяли ситуацию под полный контроль и получили от украинской стороны инструкции по совершению преступления.

Когда дроны были изъяты и обезврежены, а мужчина получил аванс в 20% от обещанной суммы, связь с иностранной разведкой прекратили. Благодаря оперативной реакции силовиков теракт удалось пресечь на самой ранней стадии его подготовки. В настоящее время спецслужбы продолжают выявлять всех причастных к этому делу.

За последнее время сотрудникам ФСБ удалось пресечь сразу несколько терактов со стороны киевского режима. Во всех случаях СБУ хотела использовать завербованных агентов, а целью были военные объекты и чиновники из Минобороны.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ.

Киевский режим хотел взорвать аэродром под Ростовом: что известно о предотвращении теракта ФСБ России.