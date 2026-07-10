ФСБ: завербованный СБУ россиянин сам сообщил о подготовке теракта под Ростовом

Когда дроны были изъяты и обезврежены, а мужчина получил аванс в 20% от обещанной суммы, связь с иностранной разведкой прекратили. Благодаря оперативной реакции силовиков теракт удалось пресечь на самой ранней стадии его подготовки. В настоящее время спецслужбы продолжают выявлять всех причастных к этому делу.