ФСБ: завербованный СБУ россиянин сам сообщил о подготовке теракта под Ростовом

В Ростовской области предотвращена масштабная диверсия, которую готовили украинские спецслужбы при поддержке западных кураторов. Ключевую роль в срыве планов сыграл мужчина, который, получив задание от ГУР МО Украины, сам сообщил о подготовке теракта. Об этом KP.RU рассказали в пресс-службе ФСБ России.
Выяснилось, что целью злоумышленников был военный аэродром «Ростов-Центральный». Они планировали уничтожить инфраструктуру, технику и личный состав объекта с помощью 13 FPV-дронов с элементами искусственного интеллекта. На каждом таком беспилотнике находилось более килограмма взрывчатки в тротиловом эквиваленте.
Завербованный гражданин России проявил сознательность и добровольно явился в органы безопасности. Он рассказал силовикам о полученном задании и месте закладки с дронами. После этого сотрудники ФСБ взяли ситуацию под полный контроль и получили от украинской стороны инструкции по совершению преступления.
Когда дроны были изъяты и обезврежены, а мужчина получил аванс в 20% от обещанной суммы, связь с иностранной разведкой прекратили. Благодаря оперативной реакции силовиков теракт удалось пресечь на самой ранней стадии его подготовки. В настоящее время спецслужбы продолжают выявлять всех причастных к этому делу.
За последнее время сотрудникам ФСБ удалось пресечь сразу несколько терактов со стороны киевского режима. Во всех случаях СБУ хотела использовать завербованных агентов, а целью были военные объекты и чиновники из Минобороны.
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