ГУР Украины обещало россиянину выплату за подрыв аэродрома «Ростов-Центральный»

Главное управление разведки Министерства обороны Украины обещало гражданину России денежное вознаграждение за проведение диверсии на территории военного аэродрома «Ростов-Центральный». Об этом сайту KP.RU сообщили в пресс-службе ФСБ России.
Сотрудники федеральной службы безопасности установили россиянина, который был завербован представителями ГУР Минобороны Украины. Киев планировал использовать его для осуществления подрыва аэродрома в рамках масштабной серии терактов на территории России. ФСБ удалось успешно пресечь проведение диверсии.
Ранее KP.RU сообщал, что ФСБ России удалось прервать серию терактов с беспрецедентным уровнем угрозы на территории РФ. Украина при помощи беспилотных летательных аппаратов планировала совершить диверсии на объектах военной инфраструктуры и предприятиях ВПК.
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