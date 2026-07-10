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ГУР Украины обещало россиянину выплату за подрыв аэродрома «Ростов-Центральный»

ФСБ установила россиянина, которого ГУР МО Украины завербовало для проведения диверсии на военном аэродроме «Ростов-Центральный».

Источник: Комсомольская правда

Главное управление разведки Министерства обороны Украины обещало гражданину России денежное вознаграждение за проведение диверсии на территории военного аэродрома «Ростов-Центральный». Об этом сайту KP.RU сообщили в пресс-службе ФСБ России.

Сотрудники федеральной службы безопасности установили россиянина, который был завербован представителями ГУР Минобороны Украины. Киев планировал использовать его для осуществления подрыва аэродрома в рамках масштабной серии терактов на территории России. ФСБ удалось успешно пресечь проведение диверсии.

Ранее KP.RU сообщал, что ФСБ России удалось прервать серию терактов с беспрецедентным уровнем угрозы на территории РФ. Украина при помощи беспилотных летательных аппаратов планировала совершить диверсии на объектах военной инфраструктуры и предприятиях ВПК.

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