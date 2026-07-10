ГУР Украины обещало россиянину выплату за подрыв аэродрома «Ростов-Центральный»

Сотрудники федеральной службы безопасности установили россиянина, который был завербован представителями ГУР Минобороны Украины. Киев планировал использовать его для осуществления подрыва аэродрома в рамках масштабной серии терактов на территории России. ФСБ удалось успешно пресечь проведение диверсии.