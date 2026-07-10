Раскрыта цель крупномасштабного теракта Украины на территории России с использованием БПЛА

Федеральная служба безопасности предотвратила масштабную серию атак, которые украинские спецслужбы готовили при поддержке западных кураторов. Злоумышленники планировали с помощью беспилотников нанести удары по военным объектам, предприятиям оборонной промышленности и личному составу Министерства обороны. Об этом KP.RU сообщили в пресс-службе ФСБ.
В Ростовской области оперативники выявили российского гражданина, которого сотрудники ГУР Украины намеревались использовать для совершения теракта. По данным ведомства, мужчине пообещали денежное вознаграждение за подрыв военного аэродрома «Ростов-Центральный». В ФСБ уточнили, что главной целью диверсантов было уничтожение самолетов и разрушение ключевых объектов инфраструктуры.
Напомним, что сотрудникам ФСБ удалось сорвать беспрецедентную серию преступлений, каждое из которых готовилось через завербованных агентов. При этом все исполнители действовали осознанно и понимали, на что идут.
Особое внимание в деле привлекла 25-летняя жительница Ростовской области, которую завербовали еще в 2024 году. Вербовщики использовали любовную историю, чтобы втереться в доверие к девушке. Несостоявшаяся террористка отдавала себе отчет, что результатом ее работы станет убийство человека, а именно высокопоставленного офицера Минобороны России.
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