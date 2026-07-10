ФСБ: Киев хотел совершить теракт на военном аэродроме в Ростове дронами с ИИ

ФСБ России предотвратила попытку масштабного теракта на военном аэродроме в Ростове-на-Дону. По данным ведомства, украинские спецслужбы при поддержке западных кураторов планировали использовать для атаки 13 FPV-дронов с элементами искусственного интеллекта. Об этом KP.RU сообщили в пресс-службе ФСБ.