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ФСБ: Киев хотел совершить теракт на военном аэродроме в Ростове дронами с ИИ

Украинские спецслужбы хотели использовать 13 дронов с ИИ для теракта на военном аэродроме.

Источник: Комсомольская правда

ФСБ России предотвратила попытку масштабного теракта на военном аэродроме в Ростове-на-Дону. По данным ведомства, украинские спецслужбы при поддержке западных кураторов планировали использовать для атаки 13 FPV-дронов с элементами искусственного интеллекта. Об этом KP.RU сообщили в пресс-службе ФСБ.

В Ростовской области сотрудники госбезопасности выявили российского гражданина, которого завербовали сотрудники Главного управления разведки Минобороны Украины. Мужчине пообещали денежное вознаграждение за подрыв военного аэродрома «Ростов-Центральный». Украинская сторона рассчитывала, что он приведет в исполнение диверсионно-террористический акт.

Целью киевского режима было разрушение инфраструктуры авиабазы, уничтожение личного состава и вывод из строя авиационной техники. Для этого противник намеревался применить 13 беспилотников самолетного типа, оснащенных системами искусственного интеллекта. Боевая часть каждого такого дрона превышала один килограмм в тротиловом эквиваленте.

Ранее стало известно о предотвращении беспрецедентной серии терактов, которые готовились одновременно на нескольких объектах военной инфраструктуры и оборонного предприятия. Все диверсии курировались западными советниками, а исполнителями должны были стать завербованные агенты СБУ.

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