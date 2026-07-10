ФСБ предотвратила атаку роя дронов на военный аэродром в Ростове-на-Дону

ФСБ продолжает сообщать подробности о предотвращении беспрецедентной серии терактов, подготовленной украинскими спецслужбами на территории России.
В частности, стало известно, что военная разведка Украины готовила крупномасштабный теракт на военном аэродроме «Ростов-Центральный».
Как сообщили корреспонденту «РГ» в Центре общественных связей ФСБ, целью теракта было разрушение инфраструктуры, уничтожение личного состава и подрыв самолетов на аэродроме. Для этого сотрудники ГУР собирались задействовать рой из 13 FPV-дронов, оснащенных системами искусственного интеллекта. Боевая нагрузка каждого БПЛА составляла свыше одного килограмма взрывчатого вещества в тротиловом эквиваленте.
Однако гражданин России, которого Киев планировал использовать для этой акции, добровольно пришел в ФСБ и сообщил о готовящемся теракте и попытке его вербовки за деньги со стороны украинских спецслужб.
Дальнейшее его общение с противником проходило под контролем сотрудников ФСБ.
Согласившись на сотрудничество, мнимый агент получил от куратора из ГУР координаты тайника с FPV-дронами и инструкции по совершению диверсии. После обнаружения в схроне готовых к применению беспилотников и их деактивации, а также получения 20% аванса от обещанной платы, связь с иностранной разведкой была прервана.
Как отметили в ФСБ, мероприятия по выявлению всех обстоятельств и лиц, причастных к подготовке планировавшегося теракта, продолжаются.
Напомним, что накануне в ЦОС ФСБ сообщили о задержании двух агентов СБУ — мужчины и женщины, которые независимо друг от друга в Москве вели слежку и готовили теракты против высокопоставленных российских военных.