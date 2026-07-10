Чтобы мамы не плакали. Как пермячка построила два центра для детей с ОВЗ

«Нужно просто сесть и начать писать. Гранты — это просто потрясающий инструмент для запуска проектов. Мы ни разу в жизни не привлекали никого для написания заявок. И я в принципе не понимаю, как из своей головы выгрузить все мысли в голову другого человека, чтобы он выполнил эту работу. Никто не составит заявку лучше “держателя идеи”. Тем более, что сейчас грант не сможет написать разве что ну очень ленивый человек, — считает Анастасия Гилёва. — Знаете, почему? Потому что сейчас всё намного проще!