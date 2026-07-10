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Нижегородская КСП сняла часть замечаний с Борского Губернского колледжа

Проверка за 2025 год и январь-февраль 2026 года выявила невыполнение госзадания по одной образовательной услуге, искажение отчётности по трём услугам.

Контрольно‑счётная палата (КСП) Нижегородской области продлила до 31 декабря 2026 года срок устранения ряда нарушений в Борском Губернском колледже. Документ опубликован на сайте КСП.

Проверка за 2025 год и январь-февраль 2026 года выявила невыполнение госзадания по одной образовательной услуге, искажение отчётности по трём услугам (с завышением показателей) и нецелевое использование субсидии.

К 30 июня колледж вернул в бюджет 746,7 тыс. рублей за невыполненное задание, назначил ответственных за контроль расходования средств и соблюдения закупочных процедур, начислил амортизацию на ПО и ввёл в учебный процесс 15 единиц оргтехники. Четырём должностным лицам объявлены выговоры.

Часть представления КСП снята с контроля, но по ходатайству директора срок исполнения отдельных пунктов продлён до конца 2026 года.

Ранее нижегородская КСП призвала тщательнее контролировать исполнение бюджета.