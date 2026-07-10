Нижегородская КСП сняла часть замечаний с Борского Губернского колледжа

Контрольно‑счётная палата (КСП) Нижегородской области продлила до 31 декабря 2026 года срок устранения ряда нарушений в Борском Губернском колледже. Документ опубликован на сайте КСП.
Проверка за 2025 год и январь-февраль 2026 года выявила невыполнение госзадания по одной образовательной услуге, искажение отчётности по трём услугам (с завышением показателей) и нецелевое использование субсидии.
К 30 июня колледж вернул в бюджет 746,7 тыс. рублей за невыполненное задание, назначил ответственных за контроль расходования средств и соблюдения закупочных процедур, начислил амортизацию на ПО и ввёл в учебный процесс 15 единиц оргтехники. Четырём должностным лицам объявлены выговоры.
Часть представления КСП снята с контроля, но по ходатайству директора срок исполнения отдельных пунктов продлён до конца 2026 года.
Ранее нижегородская КСП призвала тщательнее контролировать исполнение бюджета.