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58 собак и 26 кошек взяли волгоградцы в заграничные вояжи

В пункте ветеринарного оформления Волгоградской области специалисты Россельхознадзора оформили 84.

В пункте ветеринарного оформления Волгоградской области специалисты Россельхознадзора оформили 84 ветеринарных сертификата на домашних животных-компаньонов, путешествующих со своими владельцами за рубеж.

Ветеринарные сертификаты получили владельцы 58 собак и 26 кошек. Чаще всего хозяева питомцев выбирали в качестве направлений для путешествия Абхазию, Азербайджан, Грузию, Турцию и другие страны. Все обследованные животные оказались здоровыми.

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