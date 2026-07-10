В РФ иностранные сим-карты перестали открывать доступ к заблокированным ресурсам

Владельцы сим-карт иностранных операторов лишились возможности беспрепятственно получать доступ к сервисам, которые в России недоступны. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на пользователей таких карт.
Роуминговое подключение, при котором выход в интернет фактически осуществляется через инфраструктуру зарубежных операторов, больше не позволяет обходить действующие в стране ограничения. При этом, как утверждают пользователи, доступ к сервисам, которые сами ограничили работу в РФ, например Netflix, сохраняется.
В Минцифры пояснили, что к роуминговому интернет-трафику зарубежных абонентов при работе в сетях российских операторов применяется общий режим фильтрации, действующий на территории страны. Речь идет не о полном отключении интернета, а об ограничении доступа к ресурсам, заблокированным за нарушение законодательства. По оценке Mobile Research Group, сейчас у россиян около 2 млн таких карт, для постоянного доступа используется примерно 500 тыс. Проблемы начались около полутора недель назад.
Ранее доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Леонова предупредила россиян о возможной блокировке и продаже номера другому абоненту при длительном бездействии по сим-карте. После блокировки номер поступает в свободную продажу, и абонент может потерять доступ к банковскому приложению или «Госуслугам», если аккаунты были привязаны к этому номеру.