В РФ иностранные сим-карты перестали открывать доступ к заблокированным ресурсам

В Минцифры пояснили, что к роуминговому интернет-трафику зарубежных абонентов при работе в сетях российских операторов применяется общий режим фильтрации, действующий на территории страны. Речь идет не о полном отключении интернета, а об ограничении доступа к ресурсам, заблокированным за нарушение законодательства. По оценке Mobile Research Group, сейчас у россиян около 2 млн таких карт, для постоянного доступа используется примерно 500 тыс. Проблемы начались около полутора недель назад.