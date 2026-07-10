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Петербуржцы пожаловались на сбой мобильного интернета после ночной атаки БПЛА

Горожане могут подключиться к бесплатным точкам городского Wi-Fi.

Источник: Комсомольская правда

Жители Петербурга и Ленобласти сообщают о перебоях с мобильным интернетом. Сейчас без проблем работают только сервисы из «белого списка»: карты, мессенджеры, банковские приложения и «КП-Петербург». Обычные сайты и соцсети могут не открываться. Когда интернет полностью восстановят, неизвестно.

— Горожане могут подключиться к бесплатным точкам городского Wi-Fi или пользоваться сервисами из «белых списков».

Связь начала работать с ошибками после ночной атаки беспилотников. По данным губернатора Александра Дрозденко, ночью 10 июля силы ПВО сбили 14 дронов. Угрозу объявили в 2:48, отбой — в 4:46. Информации о пострадавших и разрушениях нет.

На время угрозы аэропорт Пулково вводил ограничения на прием и выпуск самолетов. В Росавиации пояснили, что из-за закрытого неба могут задерживаться рейсы в Калининград и обратно. Сейчас угроза снята, ограничения на полеты также сняты.

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