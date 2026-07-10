Герои нашего времени: как школьные учителя развивают образование в России

«Я понимал особенности нашей профессии еще до того, как сам стал учителем благодаря примеру своей семьи. Сейчас часто советуюсь с мамой и тетей насчет того, как правильно поступить на работе. А иногда, когда не могу решить, как быть в трудной ситуации, могу спросить себя: как поступила бы бабушка на моем месте? Это позволяет принимать правильные решения в работе с детьми и родителями», — поделился Дмитрий.