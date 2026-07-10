Герои нашего времени: как школьные учителя развивают образование в России

Современный учитель помогает ребенку узнавать мир и раскрывать таланты. Во все времена эта профессия была почетной, а в последние годы она входит в тройку самых востребованных у абитуриентов. Во многом благодаря тому, что по нацпроекту «Молодёжь и дети» создают все условия для работы и профессионального развития учителей.
Например, в регионах строят и обновляют школы, расширяют меры поддержки, развивают систему повышения квалификации для педагогов. Еще больше узнать об этом можно благодаря стартовавшей федеральной рекламной кампании «Учитель навсегда». Подробнее об этом проекте, а также о его главных героях — в нашем материале.
Окно в мир педагогического мастерства.
В школах по всей стране сегодня преподают более 1 млн учителей. При этом во время приемной кампании в 2025 году в некоторых вузах на одно бюджетное место претендовало до 12 будущих педагогов. Такой конкурс объясняется желанием работать в сфере, где с каждым годом появляется все больше условий для карьерного роста.
Абитуриенты могут узнать о профессии и вдохновиться успешными историями педагогов на портале Будьучителем.рф. Он помогает выбрать колледж или вуз, узнать о возможностях профессионального развития в области педагогики.
На портале, например, среди иных возможностей, можно найти информацию о Всероссийском конкурсе «Учитель года России». Уже более 35 лет его проводит Министерство просвещения совместно с Профессиональным союзом работников народного образования и науки РФ. С 2025 года состязание входит в нацпроект «Молодёжь и дети». Конкурс проходит в несколько этапов и помогает найти талантливых педагогов, которые смогут поделиться с коллегами лучшими практиками. Победитель получает денежный приз и должность советника министра просвещения на общественных началах на один год. Кроме того, лидеры прошлогоднего конкурса стали лицами федеральной рекламной кампании «Учитель навсегда».
Опыт поколений и новые технологии.
В 2025 году «Учителем года России» стал преподаватель китайского и английского языков из гимназии № 22 в Белгороде Дмитрий Баланчуков. Он признается, что ему помогли трудолюбие, ответственность и немного везения. Кроме того, за плечами Дмитрия опыт поколений — его мама, тетя и бабушка тоже работали педагогами.
«Я понимал особенности нашей профессии еще до того, как сам стал учителем благодаря примеру своей семьи. Сейчас часто советуюсь с мамой и тетей насчет того, как правильно поступить на работе. А иногда, когда не могу решить, как быть в трудной ситуации, могу спросить себя: как поступила бы бабушка на моем месте? Это позволяет принимать правильные решения в работе с детьми и родителями», — поделился Дмитрий.
Свой вклад в продолжение семейной династии внес и Юрий Уробушкин — призер конкурса и учитель физики из Реутова. Бабушка Юрия всю жизнь преподавала детям физику и привила любовь к науке своему внуку.
«А в школе мой учитель физики показал, что можно разобраться даже в самых трудных вещах. Позже я понял: физика — это способ объяснять мир. И мне захотелось передавать это умение дальше», — вспоминает педагог.
По словам Юрия, на конкурсе «Учитель года России» он особенно оценил возможность посмотреть на опыт коллег.
«Я вынес для себя несколько важных вещей: во-первых, умение просто говорить о сложном. Во-вторых, приемы работы с немотивированными учениками. В-третьих, понял, что хороший урок — это не сценарий, а живой диалог, и его нельзя полностью спланировать», — добавил Юрий.
Лидеры конкурсов «Учитель года России-2025» и «Первый учитель-2025» стали лицами федеральной рекламной кампании «Учитель навсегда».
Учитывает в своей работе опыт старших коллег и другой призер конкурса — преподаватель истории и обществознания из лицея № 95 в Челябинске Глеб Фомин. По его мнению, главная роль учителя сегодня — быть проводником и примером для молодого поколения.
«В основе каждого урока лежит та методическая база, которая проверена и апробирована педагогическим сообществом. При этом стараюсь экспериментировать: привлекаю технологии искусственного интеллекта, цифровые продукты, ведь время идет вперед, а значит, что и нам нельзя отставать», — отмечает Глеб Фомин.
После участия в конкурсе многие призеры повысили планку качества на уроках. Например, учитель истории и обществознания из школы № 30 в Тамбове Рашид Надиров стал более требовательным к себе и готовит новые проекты.
«В ближайшей перспективе планирую запустить проект по созданию открытого банка диагностических материалов для учителей-предметников моего профиля, а также участвовать в разработке программ наставничества для молодых специалистов на базе нашей школы. Кроме того, рассматриваю возможность участия в региональных проектах, связанных с цифровизацией образования и внедрением межпредметных связей в учебный процесс. Эти инициативы направлены не на формальную отчетность, а на решение конкретных образовательных задач, с которыми мы сталкиваемся ежедневно», — поделился Рашид Надиров.
Еще один призер — учитель русского языка и литературы из школы № 3 в Новом Уренгое Руслан Мамакин — стал активно внедрять в работу искусственный интеллект. Новые технологии дополнят обычную методику анализа текста на уроке. По его словам, разносторонний подход позволит ребенку попробовать себя в разных творческих амплуа и развить аналитическое мышление.
«Я работаю на Ямале уже 6 лет и могу отметить, что здесь поддерживают любые идеи, порой даже весьма смелые. Это отличная возможность для молодых педагогов пробовать по-настоящему заниматься творчеством в педагогическом ремесле», — добавил Руслан.
Кроме смелости, призер конкурса и учитель русского языка и литературы из гимназии № 12 в Липецке Александра Иванищева советует молодым коллегам не забывать о любви к детям и своему предмету. По ее мнению, секрет хорошего педагога в том, чтобы не переставать искать новые подходы к обучению.
От советника министра до всероссийского форума.
Кроме лидеров конкурса «Учитель года России-2025» к федеральной рекламной кампании присоединились призеры и победитель Всероссийского конкурса «Первый учитель-2025». Лидер состязания — педагог начальных классов из села Николаевка Камчатского края Тамара Котова — в октябре прошлого года стала советником министра просвещения РФ на общественных началах. В этой роли она активно работает над механизмами поддержки педагогов.
«Сейчас я вижу себя связующим звеном между лучшими педагогическими традициями прошлого и вызовами настоящего, чтобы сделать школу местом, где каждый ребенок чувствует себя успешным и счастливым», — рассказала Тамара Котова.
Как и Тамара, по-новому взглянула на привычные школьные процессы педагог начальных классов Центра образования № 62 в Набережных Челнах Анна Мельникова. Для нее конкурс стал первым состязанием федерального уровня.
«Самое главное впечатление — это люди. За время подготовки и участия я обрела замечательных друзей-единомышленников. Мы не просто обменялись контактами, мы продолжаем плотно общаться, делимся методическими находками, встречаемся на различных педагогических форумах. Это чувство принадлежности к большому и сильному профессиональному сообществу заряжает энергией и вдохновляет на новые свершения», — поделилась Анна Мельникова.
В школах по всей стране сегодня преподают более 1 млн учителей, треть из них — в возрасте до 39 лет.
Еще один призер — учитель начальных классов школы № 93 из Санкт-Петербурга Алексей Чибитько — уверен, что подобные конкурсы помогают выйти за рамки привычных шаблонов и превратить каждый урок в увлекательное приключение.
После состязания Алексей решил поучаствовать сразу в нескольких направлениях конкурса «Флагманы образования» и присоединиться к проекту «Знание. Наставники». Также он планирует попробовать силы на площадке «Форума классных руководителей», который пройдет с 29 сентября по 1 октября в Москве.
«От всей души приглашаю всех коллег присоединиться к этому форуму и разделить со мной уникальный опыт. Каждая новая площадка — это не просто соревнование, а возможность заявить о важных инициативах, найти единомышленников и сделать нашу педагогическую среду еще более живой, современной и открытой для смелых инноваций», — подытожил Алексей Чибитько.
В российских школах сегодня работает много опытных и начинающих специалистов. По статистике, треть от общего числа педагогов — учителя в возрасте до 39 лет. И число желающих идти в эту профессию только растет, в том числе благодаря масштабному обновлению образовательных пространств по всей стране по нацпроекту «Молодёжь и дети». Современная школа дает педагогу возможность выстраивать собственную траекторию профессионального роста: от повышения квалификации до участия в конкурсах педагогического мастерства. Всего с 2022 года в регионах капитально отремонтировали более 7 тыс. учебных заведений. Еще свыше 1,7 тыс. школ за последние семь лет построили с нуля. Это позволило создать более 1 млн мест для детей и подростков.