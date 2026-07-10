В Хабаровском крае расширяют географию доставки лекарств через «Почту России»

— Наибольшее число точек подключено к проекту в Вяземском районе — 13. В Хабаровском районе услуга доступна в 5 поселках, в районе имени Лазо — в 6, в Комсомольском и Ульчском районах — по 2, в Верхнебуреинском и Советско-Гаванском — по 1 населенному пункту, — отметила начальник отдела координации аптечной деятельности и развития фармацевтической помощи КГМУЗ «Дальневосточный центр лекарственного обеспечения» Евгения Мекшун.