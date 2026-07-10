В Хабаровском крае расширяют географию доставки лекарств через «Почту России»

Жители 32 отдаленных населенных пунктов Хабаровского края получили возможность заказывать безрецептурные лекарства с бесплатной доставкой в отделения «Почты России». Проект реализуется с 2025 года в рамках соглашения между Краевым государственным бюджетным учреждением здравоохранения «Дальневосточный центр лекарственного обеспечения» и АО «Почта России». Об этом сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Механизм рассчитан на поселения, где отсутствуют стационарные аптечные пункты. Заказы принимаются по бесплатному телефону горячей линии 8−800−755−50−00. После обработки заявки в районной «аптеке-хабе» формируется посылка, которую почтовые службы доставляют в населенные пункты с наземным транспортным сообщением. Оплата производится наложенным платежом при получении. Сама пересылка для заказчика бесплатна.
— Наибольшее число точек подключено к проекту в Вяземском районе — 13. В Хабаровском районе услуга доступна в 5 поселках, в районе имени Лазо — в 6, в Комсомольском и Ульчском районах — по 2, в Верхнебуреинском и Советско-Гаванском — по 1 населенному пункту, — отметила начальник отдела координации аптечной деятельности и развития фармацевтической помощи КГМУЗ «Дальневосточный центр лекарственного обеспечения» Евгения Мекшун.
Она добавила, что активнее всего услугой пользуются в районе имени Лазо.
Инициатива пока не распространяется на территории с исключительно авиационным сообщением — Тугуро-Чумиканский, Аяно-Майский, Николаевский районы и Охотский округ. Лекарственные средства в эти муниципалитеты доставляются рейсами местной авиакомпании.