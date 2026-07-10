Ретроэлектричка «Красная птица» будет ходить в Дзержинск

Главная особенность поезда — четыре вагона, каждый из которых посвящён отдельной странице советской культуры: «Назад в СССР», «Ну, погоди!», «Любовь и голуби» и «Высоцкий». В оформлении воссозданы узнаваемые сцены из фильмов и мультфильмов, а также элементы быта и интерьера той эпохи, позволяющие пассажирам полностью погрузиться в атмосферу прошлого столетия.