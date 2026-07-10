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«Чтобы бывшая не смогла никого привести на “локацию любви”»: красноярец утроил поджог на 2 млн рублей

Под Красноярском полицейские задержали 60-летнего мужчину, который из ревности поджег имущество экс-возлюбленной, сообщили в ГУ МВД Красноярского края.

Под Красноярском полицейские задержали 60-летнего мужчину, который из ревности поджег имущество экс-возлюбленной, сообщили в ГУ МВД Красноярского края.

Все случилось недалеко от поселка Емельяново в СНТ «Полёт». В результате действий злоумышленника сгорели баня, беседка, хозяйственная постройка и часть забора. Сумма ущерба составила 2 000 000 рублей.

Выяснилось, что мужчина проник на территорию участка, принадлежавшего 59-летней подруги, сломал замок в бане и поджег диван.

«По словам подозреваемого, диван, как объект, был выбран не случайно, — чтобы его бывшая женщина больше никого не смогла привести на эту “локацию любви”. Оказалось, что сожительница отказала мужчине в чувствах и на этой почве, из ревности, он решил “восстановить справедливость”», — рассказали в полиции.

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ «Умышленное уничтожение имущества, совершенное путем поджога», предусматривающей максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.