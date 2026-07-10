«Чтобы бывшая не смогла никого привести на “локацию любви”»: красноярец утроил поджог на 2 млн рублей

«По словам подозреваемого, диван, как объект, был выбран не случайно, — чтобы его бывшая женщина больше никого не смогла привести на эту “локацию любви”. Оказалось, что сожительница отказала мужчине в чувствах и на этой почве, из ревности, он решил “восстановить справедливость”», — рассказали в полиции.