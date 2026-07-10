В Магаданской области Росгвардия и силовики провели масштабные учения по пресечению терактов

В Магаданской области под руководством оперативного штаба состоялось межведомственное тактико-специальное учение по пресечению диверсионно-террористических актов. В тренировочном процессе задействовались подразделения регионального управления Росгвардии и других органов исполнительной власти. В режиме контртеррористической операции участники обнаружили и обезвредили взрывное устройство, ликвидировали очаги возгорания и последствия чрезвычайной ситуации. Условные диверсанты нейтрализованы при участии ОМОН «Гвардеец» и СОБР «Маяк» Управления Росгвардии по Магаданской области. Практические действия отрабатывались на суше, воде и в воздухе. Учения подтвердили готовность силовых структур к совместным действиям.