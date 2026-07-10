В Магаданской области Росгвардия и силовики провели масштабные учения по пресечению терактов

В Магаданской области под руководством оперативного штаба прошло масштабное межведомственное тактико-специальное учение. Силовики отработали пресечение диверсионно-террористических актов. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Как сообщили в Росгвардии Магаданской области, в тренировочном процессе были задействованы подразделения регионального управления Росгвардии и других органов исполнительной власти. В режиме контртеррористической операции ведомства-участники выполнили задачи по обнаружению и обезвреживанию взрывного устройства, ликвидации очагов возгорания и последствий чрезвычайной ситуации.
Условные диверсанты были нейтрализованы при участии ОМОН «Гвардеец» и СОБР «Маяк». Практические действия отрабатывались на суше, воде и в воздухе. Учения подтвердили высокий уровень готовности силовых структур к совместным действиям при возникновении террористической угрозы.
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МК.
На Колыме Росгвардия, ОМОН и СОБР обезвредили условных террористов.
В Магаданской области прошло масштабное тактико-специальное учение под руководством оперативного штаба. Как сообщает Росгвардия, силовики отработали пресечение диверсионно-террористических актов. ОМОН «Гвардеец» и СОБР «Маяк» нейтрализовали условных диверсантов. Участники также обнаружили взрывное устройство, ликвидировали пожары и последствия ЧС. Действия отрабатывали на суше, воде и в воздухе.
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ХабИнфо.
Росгвардия приняла участие в масштабном тактико-специальном учении в Магаданской области ОМОН «Гвардеец» и СОБР «Маяк» нейтрализовали условных диверсантов, учения прошли на суше, воде и в воздухе.
В Магаданской области под руководством оперативного штаба состоялось межведомственное тактико-специальное учение по пресечению диверсионно-террористических актов. В тренировочном процессе задействовались подразделения регионального управления Росгвардии и других органов исполнительной власти. В режиме контртеррористической операции участники обнаружили и обезвредили взрывное устройство, ликвидировали очаги возгорания и последствия чрезвычайной ситуации. Условные диверсанты нейтрализованы при участии ОМОН «Гвардеец» и СОБР «Маяк» Управления Росгвардии по Магаданской области. Практические действия отрабатывались на суше, воде и в воздухе. Учения подтвердили готовность силовых структур к совместным действиям.