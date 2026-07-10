В Нижегородской области ищут владельца выигрышного лотерейного билета на один миллион рублей

«Национальная Лотерея» разыскивает победителя из Нижегородской области, который выиграл 1 миллион рублей в 180-м тираже лотереи «Мечталлион», но до сих пор не обратился за получением выигрыша, сообщили организаторы лотереи. Розыгрыш состоялся 1 марта 2026 года, счастливый билет был куплен в фирменной точке продаж.