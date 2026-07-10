В Нижегородской области ищут владельца выигрышного лотерейного билета на один миллион рублей

«Национальная Лотерея» разыскивает победителя из Нижегородской области, который выиграл 1 миллион рублей в 180-м тираже лотереи «Мечталлион», но до сих пор не обратился за получением выигрыша, сообщили организаторы лотереи. Розыгрыш состоялся 1 марта 2026 года, счастливый билет был куплен в фирменной точке продаж.
В пресс-службе бренда всероссийских государственных лотерей, организованных Минфином России, призвали участников регулярно проверять результаты тиражей. Часто выигрышные билеты остаются незамеченными, особенно если они были куплены заранее или подарены.
Как проверить билет:
по QR-коду на оборотной стороне; в разделе «Проверить билет» на официальном сайте; через мобильное приложение оператора.
Оформить документы на выплату выигрыша можно в течение 7 месяцев с даты публикации результатов тиража. Для этого необходимо обратиться в клиентский офис «Национальной Лотереи».
Ранее сообщалось, что крановщица из Нижегородской области выиграла миллион рублей в лотерею.
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