Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Нижегородской области ищут владельца выигрышного лотерейного билета на один миллион рублей

Розыгрыш состоялся 1 марта 2026 года, счастливый билет был куплен в фирменной точке продаж.

Источник: Время

«Национальная Лотерея» разыскивает победителя из Нижегородской области, который выиграл 1 миллион рублей в 180-м тираже лотереи «Мечталлион», но до сих пор не обратился за получением выигрыша, сообщили организаторы лотереи. Розыгрыш состоялся 1 марта 2026 года, счастливый билет был куплен в фирменной точке продаж.

В пресс-службе бренда всероссийских государственных лотерей, организованных Минфином России, призвали участников регулярно проверять результаты тиражей. Часто выигрышные билеты остаются незамеченными, особенно если они были куплены заранее или подарены.

Как проверить билет:

по QR-коду на оборотной стороне; в разделе «Проверить билет» на официальном сайте; через мобильное приложение оператора.

Оформить документы на выплату выигрыша можно в течение 7 месяцев с даты публикации результатов тиража. Для этого необходимо обратиться в клиентский офис «Национальной Лотереи».

Ранее сообщалось, что крановщица из Нижегородской области выиграла миллион рублей в лотерею.

(18+).