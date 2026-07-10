Астролог представила гороскоп на неделю с 10 по 16 июля 2026

Какие сюрпризы подготовят звезды в ближайшие дни? Кандидат психологических наук и астролог Оксана Петрова рассказала нашим коллегам из газеты «Наше время», чего ожидать каждому знаку зодиака в пятницу, на выходных и в начале рабочей недели.
Овен.
В пятницу нахлынет ностальгия: могут объявиться люди из прошлого, а на работе всплывут старые «хвосты». В субботу не откладывайте срочные задачи на понедельник. Воскресенье пройдет спокойно. На неделе энергии будет хоть отбавляй, но к середине пути могут возникнуть препятствия. Ваша стойкость поможет их преодолеть.
Телец.
Пятница пройдет под знаком стабильности — наслаждайтесь результатами своих трудов. В выходные можно монетизировать хобби или совершить выгодную покупку. Неделя обещает быть непростой: в работе и любви придется отстаивать свои границы. Не избегайте конфликтов, а спокойно и твердо аргументируйте свою позицию — это принесет успех.
Близнецы.
В пятницу возможны неожиданные повороты на работе или в любви, но ваша адаптивность возьмет верх. Выходные идеальны для смелых идей и новых проектов. Неделя будет сверхпродуктивной и щедрой на материальные бонусы, которые позволят реализовать давние задумки.
Рак.
В пятницу важно найти баланс между своими нуждами и помощью близким, не скрывайте эмоции. В выходные придется взять на себя ответственность за прошлые ошибки и извиниться. Грядущая неделя будет невероятно активной: поездки, встречи и непривычный для вас ритм станут настоящим испытанием для размеренной жизни.
Лев.
Пятница порадует материальной стабильностью, но для ее улучшения придется серьезно попотеть. В выходные придется снять «розовые очки»: планы могут рухнуть, но не отчаивайтесь, просто сделайте выводы. Зато всю неделю вы будете полны энергии и уверенности, что обязательно привлечет новые возможности.
Дева.
Пятница — ясный и продуктивный день. Посвятите выходные себе: смените имидж, посетите новые места, почитайте книгу. На неделе Девам придется поломать голову над сложными вопросами. К среде может казаться, что вы в тупике, но не поддавайтесь панике — выход найдется.
Весы.
В пятницу сохраняйте гармонию — она поможет принять важные решения. Выходные посвятите планированию будущего и финансам. На неделе отлично получится избавиться от вредных привычек или токсичного окружения. А вот финансовые вопросы лучше отложить до следующих семи дней.
Скорпион.
В пятницу возможны эмоциональные качели. В выходные судьба может преподнести неприятный сюрприз, справиться с которым помогут друзья. На неделе придется рассчитывать только на себя. Зато это отличное время для реализации профессиональных амбиций, особенно в науке, медицине и спорте.
Стрелец.
Пятница полна оптимизма и энергии, возможны поездки. В выходные раскройте свою страстную натуру — высок шанс на бурный роман. На неделе окружение пополнится интересными людьми, а в профессиональных успехах преуспеют представители творческих и научных сфер.
Козерог.
Вас ждут ясные и стабильные дни. В выходные звезды рекомендуют заняться тем, что долго откладывали. Неделя пройдет продуктивно: все ваши усилия будут щедро вознаграждены. Успех гарантирован, а результаты станут поводом для заслуженной гордости.
Водолей.
В пятницу ждите волнующих новостей. В выходные придется решать чужие проблемы — от помощи родителям на даче до детских просьб. На неделе на первый план выйдут романтика и отношения, которым вы будете посвящать максимум времени.
Рыбы.
Пятница подарит теплые эмоции и творческий подъем. Выходные идеально провести на природе с семьей. В начале недели берегитесь негативных мыслей и поиска «виноватых». Финансы будут напрямую зависеть от вашей концентрации на работе, где возможны недопонимания с коллегами.