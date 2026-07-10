Астролог представила гороскоп на неделю с 10 по 16 июля 2026

В пятницу нахлынет ностальгия: могут объявиться люди из прошлого, а на работе всплывут старые «хвосты». В субботу не откладывайте срочные задачи на понедельник. Воскресенье пройдет спокойно. На неделе энергии будет хоть отбавляй, но к середине пути могут возникнуть препятствия. Ваша стойкость поможет их преодолеть.