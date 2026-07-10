Где находятся камеры фиксации нарушений ПДД в Красноярске?

«Передислокация комплексов связана с прямой целью их работы — ликвидацией очагов аварийности на дорогах. В местах, где они ранее были установлены, ДТП больше не фиксируются, поэтому мы размещаем их на других аварийно опасных участках», — рассказал руководитель КРУДОР Андрей Журавлёв.