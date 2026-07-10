Где находятся камеры фиксации нарушений ПДД в Красноярске?

Специалисты управления дорог обновили схему размещения комплексов фотовидеофиксации.
На минувшей неделе КРУДОР обновил карту расположения комплексов фотовидеофиксации в Красноярске. Это связано с перемещением 11 стационарных камер на новые места. Krsk.aif.ru рассказывает, где они теперь находятся.
«Передислокация комплексов связана с прямой целью их работы — ликвидацией очагов аварийности на дорогах. В местах, где они ранее были установлены, ДТП больше не фиксируются, поэтому мы размещаем их на других аварийно опасных участках», — рассказал руководитель КРУДОР Андрей Журавлёв.
Глава ведомства также отметил, что к ним часто обращаются жители с просьбой установить дополнительные комплексы, однако места установки определяет ГАИ, а задача управления дорог — техническое обеспечение работы оборудования.
На сегодняшний день система фотовидеофиксации нарушений ПДД в регионе состоит из 71 передвижного и 252 стационарных рубежей контроля, 102 из которых размещены в Красноярске.
Также у КРУДОР есть интерактивная карта камер фотовидеофиксации нарушений ПДД.
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