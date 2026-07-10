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КНДР решила усилить ядерные силы страны

Северная Корея объявила о количественном и качественном усилении ядерных сил.

Источник: Комсомольская правда

КНДР приняла решение усилить свои ядерные силы как в качественном, так и в количественном отношении. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) по итогам заседания Центрального военного комитета Трудовой партии Кореи, прошедшего под руководством Ким Чен Ына.

На совещании также обсуждалась модернизация технической инфраструктуры боевых систем.

Ранее замглавы МИД КНДР Ким Сон Ген в ходе выступления на Генеральной Ассамблее ООН заявил, что Северная Корея никогда не откажется от собственного ядерного арсенала. По его словам, мир на Корейском полуострове гарантирует именно ядерное оружие, которое сдерживает попытки противников спровоцировать конфликт в регионе.

В июне северокорейский лидер заявил о планах КНДР в ближайшие пять лет ежегодно строить по два военных корабля класса «Чвэ Хён».

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