КНДР решила усилить ядерные силы страны

Ранее замглавы МИД КНДР Ким Сон Ген в ходе выступления на Генеральной Ассамблее ООН заявил, что Северная Корея никогда не откажется от собственного ядерного арсенала. По его словам, мир на Корейском полуострове гарантирует именно ядерное оружие, которое сдерживает попытки противников спровоцировать конфликт в регионе.