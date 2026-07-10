За три месяца в Воронежской области на кадастровый учет поставили 13 многоквартирных домов

Новые дома введены в эксплуатацию в областном центре, а также в районах: Верхнехавском, Россошанском, Хохольском, Рамонском и Семилукском. Одним из самых масштабных объектов, поставленных на учёт во втором квартале, стал дом по адресу: г. Воронеж, ул. Ломоносова, д. 116 (2 этап строительства). Он включает: · 482 квартиры; · 248 нежилых помещений; · 160 машино-мест. Здание имеет 19 этажей, из которых один — подземный. Строительство данных объектов велось, в том числе, с привлечением денежных средств участников долевого строительства.