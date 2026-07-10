Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

За три месяца в Воронежской области на кадастровый учет поставили 13 многоквартирных домов

Одним из самых масштабных объектов стал дом на улице Ломоносова.

Во втором квартале 2026 года Управлением Росреестра по Воронежской области на государственный кадастровый учёт поставлено 13 многоквартирных домов, включая все расположенные в них жилые и нежилые помещения, а также машино-места.

Новые дома введены в эксплуатацию в областном центре, а также в районах: Верхнехавском, Россошанском, Хохольском, Рамонском и Семилукском. Одним из самых масштабных объектов, поставленных на учёт во втором квартале, стал дом по адресу: г. Воронеж, ул. Ломоносова, д. 116 (2 этап строительства). Он включает: · 482 квартиры; · 248 нежилых помещений; · 160 машино-мест. Здание имеет 19 этажей, из которых один — подземный. Строительство данных объектов велось, в том числе, с привлечением денежных средств участников долевого строительства.

— Постановка многоквартирных домов на кадастровый учёт — это важнейший этап, который открывает для граждан возможность зарегистрировать право собственности на приобретенное жилье, — рассказала руководитель Управления Росреестра по Воронежской области Елена Перегудова. — Каждый такой дом — это десятки и сотни семей, которые наконец-то могут официально оформить свои квартиры и машино-места. Наша задача — обеспечить своевременный и качественный учёт всех объектов, чтобы права граждан были надежно защищены".

Напомним, что в 2026 году в России действуют новые правила передачи объектов долевого строительства, утвержденные Постановлением Правительства № 2226 от 30.12.2025г. Они, в частности, позволяют застройщику согласовывать с дольщиком перенос срока передачи квартиры индивидуально, а также направлять уведомления на электронную почту.

Узнать больше по теме
Воронеж: город воинской славы и столица Черноземья
Воронеж — один из крупнейших городов Центральной России, который занимает особое место в российской истории. Благодаря выгодному расположению на юге европейской части страны Воронеж остается важным транспортным узлом и центром Черноземья: собрали о нем главное.
Читать дальше