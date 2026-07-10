Третий за год: в волгоградском ГУ МВД назначен новый начальник

В Волгоградском ГУ МВД новое назначение — ведомство возглавил уроженец региона Павел Гищенко. Последним местом его работы было министерство внутренних дел Донецкой народной республики.
Экс-министр ДНР уже простился со своими бывшими подчиненными — об этом сообщается в Telegram ведомства, где разместили видео.
В волгоградском полицейском главке о назначении пока официально не сообщается, на сайте место руководителя пусто, а Константин Кремнев, сменивший на этой должности Дмитрия Свинова с приставкой врио, представлен в качестве заместителя.
Это уже третье назначение на пост руководителя ГУ МВД по Волгоградской области в течение 2025-го — 2026-го. Дмитрий Свинов, представленный коллективу как начальник 7 июля, покинул должность, не удержавшись на посту и года.
Павлу Гищенко 50 лет, он уроженец Волгоградской области, начинал служить в ОВД Быковского района, и дослужился до начальника криминальной милиции — дело было в 2003—2011 годах, сообщает v1.ru.
Позже он возглавлял полицию Дубовского и Камышинского районов, а также городов Волжского и Волгограда. После должности начальника УМВД Севастополя, его назначили министром внутренних дел ДНР.
Ранее vlg.aif.ru рассказывал об этой и других новостях 10 июля.