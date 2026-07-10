Полицейские Прикамья изъяли 10 килограммов наркотиков

По данным следствия, мужчин наняли на работу через интернет. Их рабочий день начинался в Нижнем Новгороде — там подозреваемые забирали крупные партии наркотиков, прятали их в кузове или обшивке салона арендованных автомобилей и следовали через всю страну в восточные регионы. По прибытии на место они дробили партию на части и оборудовали специальные тайники-закладки.