Семья аспирантов поделилась, почему сейчас лучшее время для второго ребенка

В семье нижегородцев Марии и Артура Самариных скоро появился второй ребёнок. Оба супруга учатся на бюджете в аспирантуре на факультете когнитивных наук в МГУ им Ломоносова и воспитывают «особенного» ребёнка. Недавно Мария и Артур получили специальную награду «Семья аспирантов» на Всероссийском фестивале студенческих семей. Награду им вручили Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и ректор МГУ Виктор Садовничий. Корреспондент сайта pravda-nn.ru узнала, почему семья аспирантов уверена, что сейчас самое лучшее время для рождения второго ребенка.
Учатся по очереди за одним столом.
Самарины живут в общежитии МГУ втроём с сыном-семиклассником, скоро будут здесь жить вчетвером. Мария стала одной из первых получательниц выплаты для аспиранток при постановке на учёт по беременности по нацпроекту «Семья».
«Конечно, жить втроём в одной небольшой комнате непросто, заниматься за столом приходится по очереди, — говорит Мария Самарина. — Но в этом есть и плюсы: в общежитии есть библиотека, куда ходит заниматься наш сын Саша. Глядя на студентов, он проникается атмосферой стремления к знаниям, и это даёт свои результаты».
Мария не скрывает: решение о пополнении семьи именно сейчас, когда они с мужем оба учатся в аспирантуре очно, было принято благодаря региональным мерам поддержки молодых семей.
«Когда родился наш первенец, не было таких мер поддержки, как сейчас, и мы долго не решались на второго ребёнка, ждали “более подходящего” времени, — говорит Мария. — Но когда я начала изучать меры поддержки, я увидела, что есть поддержка для студентов и аспирантов, и подумала, что раз будет постоянный доход во время декретного отпуска, то это и есть самое подходящее время. Я по первому образованию юрист, и сама подробно выяснила, можно ли получить выплату, если мы учимся в московском вузе. Оказалось, можно! Главное, что у нас нижегородская прописка, и я стою на учёте по беременности в женской консультации Нижегородской области».
Мария отмечает ещё один важный вид поддержки — психологическую помощь будущим мамам. «Мне очень понравилось, что в женской консультации есть психолог, и можно получить несколько сессий бесплатно, — говорит она. — Для меня это важный момент. Я сама сейчас изучаю психологию на факультете когнитивных наук, и знаю, что в беседе с психологом можно посмотреть на многие вещи под другим углом. И даже попасть в больницу оказалось не страшно: я получила такую поддержку от врачей и будущих мамочек».
Мама рядом.
Мария уже более десяти лет занимается общественной деятельностью. Её некоммерческая организация «Мама рядом» была создана в помощь женщинам с детьми в трудной жизненной ситуации.
«В основном это юридическая и психологическая помощь для мам, детки которых имеют сложности с поведением, — объясняет Мария. — Сейчас многое в этом плане делает государство, а тогда, двенадцать лет назад, было очень мало информации о том, где получить помощь. Мой телефон размещали в городских больниц, было много звонков от мам, которые боялись, что ребёнку поставят какой-то серьёзный диагноз, и не решались идти к врачу. А я сама прошла через это со своим сыном, и хорошо знаю, в какой растерянности находятся мамы, когда у ребёнка есть поведенческие проблемы, или если он не успевает в школе. Именно поэтому мы с мужем выбрали сначала факультет психологии в нижегородском университете им. Лобачевского, а потом аспирантуру на факультете когнитивных наук в МГУ: хотелось больше понять своего ребенка. Диагноз — это не приговор, это возможность понять, как помочь».
Сейчас Саша учится учится в нижегородской гимназии на семейной форме обучения. С вечера Самарины планируют график следующего дня — занятия с репетиром, бассейн, уроки.
«Качество образования в Нижнем Новгороде не хуже, чем в Москве, поэтому мы приняли решение не переводить его в московскую школу на время нашего обучения в МГУ, — говорит Мария. — На все школьные аттестации мы ездим в свою школу, учителя и директор школы нас очень поддерживают».
Жить в Нижнем Новгороде.
После завершения учёбы Самарины планируют вернуться в родной Нижний Новгород, у них здесь большие планы — и в общественной деятельности, и в профессиональной, и в развитии детей.
«Именно меры поддержки губернатора Глеба Никитина стали для нас решающим аргументом для рождения второго ребёнка прямо сейчас, — признаётся Мария. — И когда я рассказываю знакомым из других регионов, какие беспрецедентные меры поддержки семей у нас в регионе, все только удивляются. Говорят, идеального времени для рождения ребёнка не бывает, но для нас благодаря региональной поддержке именно это время стало идеальным».