Семья аспирантов поделилась, почему сейчас лучшее время для второго ребенка

«В основном это юридическая и психологическая помощь для мам, детки которых имеют сложности с поведением, — объясняет Мария. — Сейчас многое в этом плане делает государство, а тогда, двенадцать лет назад, было очень мало информации о том, где получить помощь. Мой телефон размещали в городских больниц, было много звонков от мам, которые боялись, что ребёнку поставят какой-то серьёзный диагноз, и не решались идти к врачу. А я сама прошла через это со своим сыном, и хорошо знаю, в какой растерянности находятся мамы, когда у ребёнка есть поведенческие проблемы, или если он не успевает в школе. Именно поэтому мы с мужем выбрали сначала факультет психологии в нижегородском университете им. Лобачевского, а потом аспирантуру на факультете когнитивных наук в МГУ: хотелось больше понять своего ребенка. Диагноз — это не приговор, это возможность понять, как помочь».