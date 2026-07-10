В России рекордно снизился показатель употребления алкоголя

В России было отмечено историческое падение уровня употребления алкоголя. Объем потребления спиртного в стране уменьшился с начала текущего года.
Данный показатель за почти три десятилетия снизился примерно до 8 литров на одного человека.
Подобные цифры наблюдались лишь в конце 1990-х годов. В тот период значительная часть рынка была связана с нелегальной продукцией, доля которой в определенные временные отрезки могла составлять до двух третей всего объема продаж алкоголя.
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