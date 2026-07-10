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В краевой больнице в Красноярске завершили масштабную реконструкцию неврологического и реанимационного отделений

В краевой клинической больнице завершена масштабная реконструкция двух ключевых подразделений невролого-нейрохирургического центра — неврологического отделения для пациентов с инсультами и.

В краевой клинической больнице завершена масштабная реконструкция двух ключевых подразделений невролого-нейрохирургического центра — неврологического отделения для пациентов с инсультами и нейрореанимации. Ежегодно через эти отделения проходят более 2 600 человек, отметили в министерстве здравоохранения Красноярского края. В ходе ремонта была полностью заменена электропроводка для бесперебойной работы сложной аппаратуры, реконструированы системы вентиляции и видеонаблюдения. Для комфорта пациентов в палатах установили новые окна, улучшили освещение, добавив ночную подсветку, а стены облицевали легкомоющимися панелями спокойных тонов. Все работы выполнила собственная инженерная служба больницы, отказавшись от услуг сторонних подрядчиков. Такой подход позволил сократить расходы более чем в два раза, при этом помощь пациентам не прекращалась — людей временно перевели в другие корпуса стационара. Министр здравоохранения Красноярского края Алексей Коноваленко отметил, что обновление больничной инфраструктуры является частью стратегии нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».