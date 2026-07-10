Ремонт коллектора у памятника Славы в Воронеже завершили досрочно

Специалисты досрочно завершили ремонт канализационного коллектора на Московском проспекте в Воронеже. Об этом сообщили в городском водоканале в пятницу, 10 июля.
Ремонт проходил в технически сложных условиях — на глубине 6 метров. Бригада организовала безопасное проведение работ в котловане, заменила 22 метра повреждённого участка коллектора, после чего выполнила монтаж нового трубопровода.
Новый участок коллектора успешно прошёл проверку на герметичность. Сейчас система работает, а жители продолжают получать услуги водоотведения без ограничений.
Специалистам предстоит засыпать котлован и восстановить благоустройство. Новое асфальтовое покрытие планируется уложить в предстоящие выходные.
Напомним, что повреждение на канализационном коллекторе обнаружили в воскресенье, 5 июля. Уже на следующий день бригада приступила к аварийно-восстановительным работам. На время их проведения частично перекрыли движение транспорта по Московскому проспекту и закрыли въезд на кольцо с улицы Хользунова при следовании от улицы Маршала Жукова в направлении улицы Шишкова. На фоне введения ограничений в городе скорректировали 18 автобусных маршрутов, а троллейбусы № 7 и № 99 перестали курсировать.