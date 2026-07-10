Лантратова помогла матери участника СВО отменить необоснованное взыскание

К ней обратилась женщина, чей сын участвует в СВО. Местная теплоснабжающая компания через суд потребовала взыскать с нее крупную сумму долга за отопление вместе с пенями. Суд без участия женщины вынес судебный приказ, на основании которого приставы возбудили исполнительное производство. Лантратова направила запрос в прокуратуру Верхнекамского района Кировской области.