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Лантратова помогла матери участника СВО отменить необоснованное взыскание

Омбудсмен совместно с прокуратурой добилась отмены судебного приказа о взыскании долга за отопление с женщины.

Источник: Комсомольская правда

Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова совместно с прокуратурой Кировской области помогла матери участника специальной военной операции отменить необоснованное коммунальное взыскание. Об этом омбудсмен сообщила в своем канале в мессенджере «Макс».

К ней обратилась женщина, чей сын участвует в СВО. Местная теплоснабжающая компания через суд потребовала взыскать с нее крупную сумму долга за отопление вместе с пенями. Суд без участия женщины вынес судебный приказ, на основании которого приставы возбудили исполнительное производство. Лантратова направила запрос в прокуратуру Верхнекамского района Кировской области.

«Коллеги из прокуратуры отреагировали очень быстро. В итоге справедливость восторжествовала, незаконный судебный приказ был полностью отменен. Судебные приставы закрыли исполнительное производство, деньги списаны не были», — сообщила омбудсмен. Яна Лантратова выразила благодарность прокуратуре за быстро оказанную помощь и чуткое отношение к близким российского военнослужащего.

Ранее Яна Лантратова анонсировала новые обмены пленными между Россией и Украиной. По словам омбудсмена, работа в этом направлении ведется непрерывно, стороны поддерживают контакт, а списки для предстоящих обменов находятся в проработке.