Национализированный тамбовский спиртзавод снова продают за 3,9 млрд рублей

Контрольный пакет «Амбер Талвис» национализировали в июле 2024 года. Тогда Тамбовский районный суд конфисковал в доход РФ 72,87% акций компании, а также 69,49% акций калининградского АО СПИ-РВВК и 100% уставного капитала ее дочерней структуры ООО РВВК. Генпрокуратура мотивировала необходимость национализации тем, что подконтрольные экс-владельцу активов Юрию Шефлеру (его деятельность признана экстремистской и запрещена в РФ) фирмы в 2022—2023 годах направили в поддержку ВСУ €38 млн.