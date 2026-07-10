В Железнодорожном районе Екатеринбурге закрыли кафе «Шампурико»

— Загрузка продуктов происходила через «чистую зону», где размещена моечная зона, распаковка мясных изделий, маринованных продуктов, рыбы осуществлялось на одном производственном столе, а также не обеспечено соблюдение работниками правил личной гигиены в целях обеспечения безопасности пищевой продукции, — сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Свердловской области.