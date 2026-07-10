Каждая пятая компания Ростова принимает на работу подростков

Крупные и средние компании обладают большими ресурсами для обучения и адаптации, поэтому они чаще нанимают подростков. Среди фирм с более чем 100 сотрудниками 25% принимают на работу или стажировку несовершеннолетних, тогда как в малом бизнесе этот показатель составляет всего 13%.